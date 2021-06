Tennis in Paris : Titelverteidigerin Swiatek bei French Open im Viertelfinale

Titelverteidigerin Iga Swiatek steht bei den French Open ohne Satzverlust im Viertelfinale.

Paris | Die Polin gewann in Paris gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine in 92 Minuten 6:3, 6:4. Die 20-Jährige hat im Stade Roland Garros nun 22 Sätze in Serie gewonnen. Beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison trifft Swiatek nun auf die Griechin Maria Sakkari, die sich gegen die an Position vier eingestufte Sofia Kenin aus den USA 6:1, 6:3 durchset...

