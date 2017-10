Turn-Weltmeisterschaften : Toba feiert mäßiges Comeback auf der Turn-Bühne in Montreal

vergrößern 1 von 1 Foto: Deniz Calagan 1 von 1

422 Tage nach seinem Kreuzbandriss im olympischen Wettbewerb von Rio präsentierte der Hannoveraner am Pauschenpferd seine Übung jedoch mit einigen Fehlern und nicht allen geplanten Schwierigkeiten. Daher musste sich der 26-Jährige mit der Wertung von 12,933 Punkten zufrieden geben. Ein Finaleinzug ist damit ausgeschlossen, war aber schon von vornherein fast aussichtslos.

In Rio hatte Toba trotz Kreuzbandriss am Boden dem deutschen Team den Finaleinzug gesichert, weil er trotz Schmerzen am Pauschenpferd weiter geturnt hatte. Für seinen Einsatz war er danach mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt worden.

