Turn-Europameisterschaft : Toba gewinnt Silber am Reck - Dauser mit Barren-Bronze

Die Erwartungen sind gering, die Freude ist umso größer: Zum Abschluss der Turn-EM gewinnen Andreas Toba und Lukas Dauser zwei Medaillen.

Münchenstein | Lukas Dauser spannte die Muskeln an, jubelte und umarmte Olympia-Trainer Valeri Belenki herzhaft - wenig später tat es ihm Teamkollege Andreas Toba nach. Mit Silber am Reck und Bronze am Barren hatten sich die deutschen Turner bei den Europameisterschaften in Basel das Beste bis zum Schluss aufgehoben. In seinem ersten Einzelfinale bei einem großen...

