Nach Sturz beim Giro : Tour de France nun doch mit Radprofi Buchmann

Die deutsche Rad-Hoffnung Emanuel Buchmann nimmt nun doch an der Tour de France teil.

Paris | Dies gab sein Rennstall Bora-hansgrohe bekannt. „Ich fühle mich so weit fit, aber ob ich bei der Tour in Topform sein kann, wird man erst sehen“, sagte der 28-Jährige in einem Statement des Teams. Buchmann soll bei der Tour (26. Juni bis 18. Juli) nicht als Kapitän an den Start gehen, sondern den Niederländer Wilco Kelderman unterstützen. In der...

