Olympia-Vorbereitung : Trainingscamp in Trier: Basketball-Kader ohne Schröder

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bereitet sich in Trier auf Olympia vor und bezieht das Trainingscamp ohne NBA-Star Dennis Schröder.

Ul. Zrinsko Frankopanska 211, 21000, Split, Kroatien | Der 27-Jährige, der das Qualifikationsturnier in Split wegen ungeklärter Versicherungsfragen nicht mitspielen konnte, steht nicht auf der 14-köpfigen Liste, die der Deutsche Basketball Bund (DBB) veröffentlichte. „Wir werden in Trier ein paar Tage lang daran arbeiten, alle Jungs wieder richtig fit zu machen. Ich bin mir aber sicher, dass sie an den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.