EM in Baku : Trampolinturner Sonn im Finale der Europameisterschaft

Der deutsche Meister Kyrylo Sonn steht bei den Europameisterschaften der Trampolinturner in Baku im Finale.

von dpa

14. April 2018, 19:33 Uhr

Der 27-Jährige vom MTV Bad Kreuznach kam bei seiner Kür im Halbfinale auf 58,835 Punkte und zog als Fünfter in die Entscheidung am Sonntag ein. Für Sonns Teamkollegen Fabian Vogel sind die Titelkämpfe dagegen beendet. Der 23 Jahre alte Sportsoldat landete in der Runde der besten 24 mit 57,630 Punkten auf Rang 14. Der dritte deutsche Starter Lars Fritzsche (TGJ Salzgitter) war bereits am Freitag in der Qualifikation gescheitert.

Deutsche Trampolin-Turnerinnen waren bei den Titelkämpfen in Aserbaidschan nicht am Start.