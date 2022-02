Bundesliga : Trotz Negativtrend: Mislintat hält zu VfB-Coach Matarazzo

Nur einen von 18 möglichen Punkten hat der VfB Stuttgart zuletzt geholt. Die Lage im Bundesliga-Abstiegskampf ist prekär und Trainer Matarazzo wirkt ratlos. Befürchten muss er aber vorerst nichts.

Mit dem Geist von Marbella wollte der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart die Talfahrt in der Fußball-Bundesliga stoppen. Trainer Pellegrino Matarazzo hatte so sehr gehofft, dass das sechstägige Trainingslager in Spanien helfen würde. Nur ein Spiel später ist klar, durch das 2:3 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt sind die Ängste der Fans größer geworden und de...

