Australian Open : Trotz Rückenproblemen: Nadal denkt nicht an Melbourne-Absage

Trotz nach wie vor hartnäckiger Rückenbeschwerden denkt Tennisstar Rafael Nadal nicht an einen Verzicht auf die an diesem Montag beginnenden Australian Open.

Melbourne | „Ich verschwende keinen Gedanken daran, nicht zu spielen“, sagte der Spanier. „Die Frage ist, in welcher Verfassung ich in das Turnier gehen kann“, sagte der 34 Jahre alte Weltranglisten-Zweite, der in Melbourne bislang nur einmal 2009 gewinnen konnte. ...

