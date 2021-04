Mehr Mitspracherecht für Fans : Trotz Super-League-Rückzug: London will Fußballreform prüfen

Obwohl sich alle sechs an den Plänen für eine europäische Fußball-Superliga beteiligten englischen Vereine von dem Projekt abwandten, will die britische Regierung eine Reform des Profi-Fußballs prüfen.

London | Eine von Fans geleitete Untersuchung solle dafür weiterhin Vorschläge erarbeiten, sagte der für Sport zuständige Minister Oliver Dowden im BBC-Fernsehen. Dabei solle es auch darum gehen, wie Fans mehr Mitspracherecht bekommen könnten, so der konservative Politiker. Dem Radiosender LBC sagte Dowden, die Regierung wolle sich so wenig wie möglich in d...

