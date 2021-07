EM-Viertelfinale : Tscheche Darida und Däne Poulsen nicht von Beginn an

Die zuletzt angeschlagenen Bundesligaprofis Vladimir Darida und Yussuf Poulsen sitzen beim EM-Viertelfinale zwischen Tschechien und Dänemark zunächst nur auf der Bank.

Baku | Bei den Tschechen fehlt der etatmäßige Kapitän Darida von Hertha BSC in der Partie am Samstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in der Startelf, obwohl der 30-Jährige tags zuvor versichert hatte, „zu 100 Prozent bereit“ zu sein. Er wird im zentralen Mittelfeld wie schon beim 2:0 im Achtelfinale gegen die Niederlande durch Antonin Barak ersetzt. Auf der l...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.