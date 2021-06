French Open : Tschechin Krejcikova in Paris im Halbfinale

Die Tschechin Barbora Krejcikova hat bei den French Open das Halbfinale erreicht.

Paris | Die 25-Jährige gewann in Paris gegen die 17 Jahre alte Amerikanerin Cori Gauff mit 7:6 (8:6), 6:3 und steht damit zum ersten Mal in ihrer Tennis-Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale. Krejcikova, die vor den French Open bereits das Turnier in Straßburg gewonnen hatte, lief im ersten Satz stets einem Rückstand hinterher und wehrte insg...

