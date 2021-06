ATP-Turnier : Tsitsipas tritt beim Rasen-Tennisturnier in Halle an

Der griechische Weltklasse-Tennisspieler Stefanos Tsitsipas wird nach den French Open in der kommenden Woche im westfälischen Halle antreten.

Halle (Westfalen) | Der 22-Jährige habe für das Rasenturnier vom 14. bis 20. Juni kurzfristig eine Wildcard angenommen, teilten die Veranstalter wenige Stunden vor dem Grand-Slam-Halbfinale zwischen Tsitsipas und Alexander Zverev in Paris mit. Damit nehmen fünf Spieler aus den Top Ten der Weltrangliste am Turnier in Halle teil. Angeführt wird das Teilnehmerfeld auch i...

