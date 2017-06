Für 2030 : UEFA-Chef würde England bei WM-Bewerbung unterstützen

vergrößern 1 von 1 Foto: Martial Trezzini 1 von 1

«Sie haben es verdient, in der näheren Zukunft wieder eine WM zu bekommen», sagte Ceferin der BBC in Cardiff über eine mögliche WM-Vergabe auf die britische Insel. «Sie sind in der Lage, die WM zu organisieren, davon bin ich überzeugt. Wenn sie sich entscheiden, werden wir sie stark unterstützen.»

Ceferin hatte bereits zuletzt betont, dass die WM 2030 vom Weltverband FIFA wieder an einen europäischen Bewerber vergeben werden müsse. «Ich denke, dass Europa 2030 am Zug ist, deshalb werden wir für einen europäischen Gastgeber kämpfen», hatte er gesagt. England war 1966 letztmals WM-Ausrichter.

Gemäß FIFA-Regularien können sich Konföderationen nicht für die nächsten beiden Weltmeisterschaften bewerben, nachdem das Turnier auf dem jeweiligen Kontinent stattgefunden hat. Somit scheiden europäische Gastgeber für das Turnier im Jahr 2026 aufgrund der WM 2018 in Russland derzeit aus. Für das erste Weltturnier mit 48 Teilnehmer in neun Jahren ist die gemeinsame Kandidatur der USA, Mexiko und Kanada favorisiert. Für 2030 gelten neben England auch Uruguay und Argentinien als mögliche Bewerber.

von dpa

erstellt am 03.Jun.2017 | 14:32 Uhr