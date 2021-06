Tennis : Ukrainerin Jastremska darf ab sofort wieder spielen

Die ukrainische Tennisspielerin Dajana Jastremska ist nach einer fast halbjährigen Suspendierung wegen Dopingverdachts ab sofort wieder spielberechtigt.

Lausanne | Das teilte der Internationale Tennis-Verband (ITF) mit, wenige Tage vor dem Beginn des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon am kommenden Montag. Der 37. der Weltrangliste wurde zwar ein Dopingverstoß bescheinigt, der 21-Jährigen sei aber kein schuldhaftes Verhalten vorzuwerfen. Jastremska war am 7. Januar suspendiert worden und verpasste dadurch die Au...

