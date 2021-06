Tennis-Grand-Slam-Turnier : US Open wieder vor vollen Zuschauerrängen

Die US Open der Tennisprofis werden in diesem Jahr wieder vor vollen Zuschauerrängen ausgetragen.

Berlin | Während der zwei Wochen vom 30. August bis 12. September in Flushing Meadows in New York soll eine hundertprozentige Zuschauerkapazität erlaubt sein. Wie die US Tennis Association bekanntgab, sollen im Juli alle Tickets für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in den Verkauf gehen. Die US Open wären damit das erste Grand-Slam-Turnier mit voller...

