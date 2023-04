Kasim Edebali Foto: Daniel Reinhardt/dpa up-down up-down Ex-NFL-Profi Neuer Job für Edebali: Football-Experte bei ProSieben Von dpa | 18.04.2023, 05:16 Uhr

Der ehemalige NFL-Profi Kasim Edebali wird Football-Experte bei ProSieben und ran.de. Der 33-Jährige begleitet von der neuen Saison an die Spiele der European League of Football (ELF). Edebali wird am Dienstag von ProSiebenSat.1 vorgestellt.