World Series : Baseball: Houston Astros fehlt ein Sieg zum Titelgewinn

von dpa

erstellt am 30.Okt.2017 | 08:49 Uhr

In der Best-of-Seven-Serie führen die Astros nach fünf gespielten Partien mit 3:2. Die Dodgers konnten mit zwei Runs im neunten Inning das Spiel auf 12:12 ausgleichen. Da den Astros in der zweiten Hälfte des neunten Innings nichts Zählbares gelang, ging es in die Verlängerung. Im zehnten Inning sorgte Houstons Alex Bregman für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Spiel sechs der diesjährigen World Series findet am Dienstag in Los Angeles statt.

