NBA : Basketballprofi Theis siegt mit Boston - Nur kurzer Einsatz

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA den zweiten Sieg in Folge geholt. Am Freitag (Ortszeit) gewann Theis mit den Celtics 122:116 (58:62) gegen die Memphis Grizzlies.

von dpa

19. Januar 2019, 09:07 Uhr

In nur 2:02 Minuten Einsatzzeit verbuchte der ehemalige Ulmer einen Assist. Bester Werfer beim Sieger war Kyrie Irving mit 38 Punkten. Boston bleibt in der Eastern Conference auf dem fünften Platz.