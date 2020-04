NFL : Brady sagt Danke: Quarterback verabschiedet sich mit Video

Star-Quarterback Tom Brady hat sich nach seinem Wechsel mit einem Video für die 20 Jahre bei den New England Patriots bedankt.

von dpa

07. April 2020, 08:20 Uhr

«Es war ein langer Weg und ich würde nichts daran ändern», schrieb der 42 Jahre alte American-Football-Profi auf Instagram. «Die Unterstützung und die Liebe der New-England-Fans war stets bedingungslos.» Brady spielt in der kommenden Saison für die Tampa Bay Buccaneers. Nach 20 Jahren bei den Patriots war es der erste Wechsel seiner NFL-Karriere. Mit New England holte er sechs Mal den Super Bowl. Keinem Quarterback in der Liga-Geschichte gelang das häufiger.