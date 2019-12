NHL : Draisaitl mit 20. Saisontor bei Oilers-Niederlage

Auch der 20. Saisontreffer von Deutschlands Eishockey-Topstar Leon Draisaitl hat die dritte Niederlage der Edmonton Oilers nacheinander nicht verhindern können. Die Kanadier unterlagen bei den Minnesota Wild knapp 5:6 (1:2, 1:2, 3:2).

von dpa

13. Dezember 2019, 08:02 Uhr

Der 24-jährige Kölner traf in der 23. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2. Tobias Rieder erreichte mit den Calgary Flames den siebten Sieg in Folge in der nordamerikanischen NHL. Der 26-jährige Landshuter bereitete beim 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) gegen die Toronto Maple Leafs das Tor zum 3:2 durch Michael Frolik (42.) vor.

Nationaltorhüter Thomas Greiss kam mit den New York Islanders zu einem 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)-Auswärtserfolg bei den Florida Panthers. Der 33 Jahre alte Greiss verbuchte 32 Paraden.

Die Pittsburgh Penguins besiegten die Columbus Blue Jackets mit 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Dominik Kahun blieb ohne Scorer-Punkt. Die Anaheim Ducks und der Münchner Korbinian Holzer verloren das südkalifornische Derby gegen Marco Sturms Los Angeles Kings mit 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).