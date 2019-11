NHL : Draisaitl trifft und führt Oilers zum elften Saisonsieg

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers zu ihrem elften Saisonsieg geführt.

von dpa

09. November 2019, 07:47 Uhr

Nach zuvor zwei Niederlagen gewann das Team aus der kanadischen Provinz Alberta vor heimischer Kulisse mit 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) gegen die New Jersey Devils. In der Pacific Division in der nordamerikanischen Profiliga NHL stehen die Oilers auf Platz eins.

Der 24 Jahre alte Draisaitl traf mit seinem 14. Saisontor zum 1:0 (22.). Kurz vor dem Ende des zweiten Abschnitts legten Gaetan Haas (36.) und James Neal (37.) nach. Den Schlusspunkt setzte Alex Chiasson (47.). Für die Oilers war es der erste Erfolg, bei dem sie kein Gegentor hinnehmen mussten.

Die Boston Bruins kassierten bei der 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)-Pleite bei den Detroit Red Wings die zweite Niederlage nacheinander. Die Winnipeg Jets holten beim 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)-Heimerfolg gegen die Vancouver Canucks zum vierten Mal am Stück mindestens einen Punkt. Das Spiel der Global Series, das in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ausgetragen wurde, entschieden die Tampa Bay Lightning gegen die Buffalo Sabres mit 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) für sich.