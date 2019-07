Baseball-Eliteliga : Fünf Homeruns gegen einen Werfer: Kepler mit MLB-Bestmarke

Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler hat mit fünf Homeruns nacheinander gegen ein und denselben Werfer eine Bestmarke in der nordamerikanischen Eliteliga MLB eingestellt.

von dpa

14. Juli 2019, 12:21 Uhr

Beim 6:2-Erfolg seiner Minnesota Twins bei den Cleveland Indians gelangen dem 26-Jährigen zwei Homeruns bei At Bats gegen Trevor Bauer. Als At Bats werden die Duelle zwischen Werfer und Schlagmann bezeichnet. Schon beim Treffen der beiden Teams am 6. Juni waren Kepler drei Homeruns nach Duellen mit Bauer gelungen.

Wie das US-Datenportal Elias Sports Bureau und die offizielle Seite der MLB melden, gelangen fünf Homeruns gegen einen Werfer zuvor nur Carlos Delgado (2003/2004) und Frank Howard (1963/1964). «Es ist eine Ehre dadurch in den Geschichtsbüchern aufzutauchen. Heute habe ich mich ausgeglichen gefühlt und alles ist in meine Richtung gelaufen», sagte Kepler. Gegenspieler Bauer schaffte erst im vierten Inning den Strikeout und verhinderte so, dass der gebürtige Berliner einen alleinigen Rekord aufstellte. Für Kepler war es bereits das vierte Spiel mit mehreren Homeruns in dieser Saison.

Durch den Sieg bauten die Twins ihre Führung in der Central Divison der American League aus.