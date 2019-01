Eishockey-Profiliga : Goalie Greiss gewinnt mit New York gegen Tampa Bay

Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL einen deutlichen Heimsieg gefeiert.

von dpa

14. Januar 2019, 07:08 Uhr

Die im New Yorker Stadtteil Brooklyn beheimateten Islanders konnte sich mit 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) gegen Spitzenreiter Tampa Bay Lightning durchsetzen. Der 32-jährige Füssener zeigte mit 38 Paraden eine starke Leistung im Tor der Gastgeber. Für Greiss war es der 13. Sieg im 25. Saisonspiel.

Nationalspieler Tom Kühnhackl kam erneut nicht zum Einsatz. Der 26-jährige Landshuter stand zuletzt am 3. Januar für die Islanders auf dem Eis. Mit 54 Punkten belegen die New Yorker den siebten Platz in der Eastern Conference. Tampa Bay liegt mit 72 Punkten weiter an der Spitze im Osten.