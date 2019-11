NHL : Kahun gewinnt mit Pittsburgh - Rieder und Bergmann siegreich

Die deutschen Eishockey-Profis Dominik Kahun, Tobias Rieder und Lean Bergmann haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit ihren Mannschaften Siege eingefahren.

von dpa

08. November 2019, 07:53 Uhr

So feierte Nationalspieler Kahun mit den Pittsburgh Penguins einen knappen 4:3 (0:1, 0:2, 3:0, 1:0) Auswärtssieg nach Verlängerung bei den New York Islanders. Bei den New Yorkern kam Nationaltorhüter Thomas Greiss nicht zum Einsatz.

Tobias Rieder und die Calgary Flames konnten sich mit 5:2 (0:1, 4:1, 1:0) gegen die New Jersey Devils durchsetzen. Liga-Neuling Lean Bergmann gewann mit den San Jose Sharks gegen die Minnesota Wild mit 6:5 (4:0, 2:2, 0:3). Die Colorado Avalanche feierten ohne Nationaltorhüter Philipp Grubauer einen 9:4 (2:1, 6:2, 1:1)-Kantersieg gegen die Nashville Predators.