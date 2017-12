NFL : Medien: LA Rams trennen sich von Football-Profi Edebali

vergrößern 1 von 1 Foto: Erik S. Lesser 1 von 1

von dpa

erstellt am 28.Dez.2017 | 00:29 Uhr

Erst am 21. Dezember hatte er einen Vertrag mit dem kalifornischen NFL-Team unterzeichnet. Für Edebali ist es die dritte Entlassung in der laufenden Spielzeit. Zuvor wurde der Hamburger bereits von den Denver Broncos und Detroit Lions aussortiert. Insgesamt kam Edebali in dieser Saison in 13 Spielen zum Einsatz.

Die ersten drei Jahre seiner NFL-Karriere verbrachte Edebali mit den New Orleans Saints, die ihn im März Richtung Denver ziehen ließen. Vor dem letzten Vorrundenspieltag sind die Rams mit elf Siegen und vier Niederlagen bereits sicher für die Playoffs qualifiziert.