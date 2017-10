US-Baseball : MLB: Houston gewinnt entscheidendes Spiel gegen Yankees

vergrößern 1 von 1 Foto: Charlie Riedel 1 von 1

von dpa

22.Okt.2017

In der Best-of-7-Serie setzte sich das Team mit 4:3 Nach Spielen durch. Zuletzt stand Houston im Jahr 2005 in der World Series. Damals zogen die Astros gegen die Chicago White Sox den Kürzeren. Houstons Evan Gattis sorgte mit seinem Homerun im vierten Inning für den ersten Run im Spiel. Die Astros erhöhten ihre Führung mit drei weiteren Runs im fünften Inning. Den Gästen aus New York gelang bei nur drei Hits nichts Zählbares.

In der diesjährigen World Series treffen die Houston Astros auf die Los Angeles Dodgers. Das Team aus Kalifornien besiegte im Halbfinale Titelverteidiger Chicago Cubs mit 4:1 nach Spielen. Das erste Spiel der World Series findet am Dienstag im Dodger Stadium in Los Angeles statt.

