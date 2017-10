World Series : MLB: Los Angeles gewinnt erstes Spiel gegen Houston

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Buck 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Okt.2017 | 07:43 Uhr

Justin Turner sorgte mit seinem Homerun im sechsten Inning für die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber. Los Angeles Star-Pitcher Clayton Kershaw bewies vor mehr als 54 000 Zuschauern im Dodger Stadium sein Können und verbuchte in sieben Innings ganze elf Strikeouts. In der Best-of-7-Serie gehen die Dodgers durch den Sieg mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel der Finalserie um die Meisterschaft in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB findet am Mittwoch ebenfalls in Los Angeles statt.

Spielstatistik Houston Astros-Los Angeles Dodgers