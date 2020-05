Restaurantbesuch : NBA-Basketballer Drummond gibt großzügiges Trinkgeld

NBA-Star Andre Drummond hat bei einem Restaurantbesuch in Florida 1000 Dollar (rund 916 Euro) Trinkgeld gegeben. Das berichtete der US-Sender ESPN unter Verweis auf einen Instagram-Post des Restaurants.

von dpa

26. Mai 2020, 07:16 Uhr

Demnach schrieb der Basketballer der Cleveland Cavaliers zum Rechnungsbetrag über 164,25 Dollar noch das großzügige Trinkgeld auf die Quittung. «Danke fürs großartig sein», schrieb er zu dem Social-Media-Beitrag des Ladens.

In der Region dürfen Restaurants den ESPN-Angaben zufolge nach der Corona-Zwangspause wieder Gäste bewirten, allerdings nur mit 25 Prozent Auslastung. Trinkgelder haben in den USA grundsätzlich eine größere Bedeutung für Servicekräfte als in Deutschland.