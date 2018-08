San Antonio Spurs : NBA-Star Ginobili beendet Profikarriere

Der argentinische Basketball-Star Manu Ginobili hat seine Profikarriere beendet. Der 41-Jährige spielte 16 Jahre für die San Antonio Spurs in der nordamerikanischen Profiliga NBA und gewann mit dem Club viermal die Meisterschaft.

von dpa

27. August 2018, 21:06 Uhr

In dieser Zeit bildete Ginobili zusammen mit Tim Duncan und Tony Parker die «Big 3». In 1057 Saisonspielen kam er dabei auf durchschnittlich 13,3 Punkten pro Partie, zweimal wurde er für das All-Star-Team nominiert. Mit Argentinien gewann Ginobili 2004 Gold bei den Olympischen Spielen in Athen.