Basketball in Nordamerika : NBA: Theis und Boston gewinnen achtes Spiel in Folge

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen NBA den achten Sieg in Serie gefeiert.

von dpa

12. November 2019, 07:39 Uhr

Die Celtics konnten sich in eigener Halle mit 116:106 (54:54) gegen die Dallas Mavericks durchsetzen. Der 27 Jahre alte Theis, der in der Anfangsformation seines Teams stand, erzielte elf Punkte und holt fünf Rebounds. Auf Seiten des unterlegenen Teams kam der Würzburger Maxi Kleber auf 15 Zähler und holte acht Rebounds.

Bostons Aufbauspieler Kemba Walker verwandelte acht Dreier und hatte am Ende 29 Punkte auf seinem Konto. Mit acht Siegen aus neun Spielen liegt Boston aktuell an der Spitze der Eastern Conference. Bei den Texanern überzeugte Jungstar Luka Doncic mit 34 Punkten und neun Assists. Nach der vierten Saisonniederlage rangiert Dallas auf Rang sieben in der Western Conference.

Superstar James Harden führte die Houston Rockets mit 39 Punkten zu einem 122:116 (58:52) gegen die New Orleans Pelicans. Der 30-Jährige verteilte zudem neun Assists. Für die Texaner war es der vierte Sieg hintereinander. Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein stand nicht im Kader der Rockets.