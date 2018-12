American Football : NFL: LA Chargers gewinnen AFC-Spitzenspiel gegen Kansas City

Quarterback-Star Philip Rivers und die Los Angeles Chargers haben im Spitzenspiel der amerikanischen Football-Liga NFL einen knappen Auswärtssieg gefeiert. Die Kalifornier besiegten die Kansas City Chiefs mit 29:28 (7:14).

von dpa

14. Dezember 2018, 07:48 Uhr

Die Chargers konnten das Spiel erst durch einen Ein-Yard-Touchdown-Pass und einen verwandelten Zwei-Punkte-Versuch vier Sekunden vor dem Ende der Partie für sich entscheiden. Der 37-jährige Rivers warf für 313 Yards, zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Chiefs-Spielmacher Patrick Mahomes überzeugte mit 243 Yards und ebenfalls zwei TDs.

Mit einer Bilanz von jeweils elf Siegen und drei Niederlagen liegen die Chiefs und Chargers an der Spitze der AFC West. Nur die Los Angeles Rams und New Orleans Saints haben in der Liga mit 11:2 eine bessere Bilanz.