Einladung nach Washington : NHL-Champion akzeptiert Trump-Einladung ins Weiße Haus

vergrößern 1 von 1 Foto: Bruce Bennett 1 von 1

von dpa

erstellt am 24.Sep.2017 | 19:10 Uhr

Der Meister aus der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL teilte mit, dass man die Institution des Präsidentenamtes sowie die lange Tradition von Mannschaftsbesuchen nach einem Titelgewinn im Weißen Haus respektiere und deshalb auch in diesem Jahr die Einladung aus Washington angenommen habe.

«Wir haben auch nach vergangenen Meisterschaften den Zeremonien im Weißen Haus beigewohnt (...) und auch in diesem Jahr haben wir die Einladung für den Besuch akzeptiert», hieß es in der Mitteilung.

Trump hatte sich in den vergangenen Tagen mit Spielern aus anderen US-Ligen verbal angelegt. Die Golden State Warriors, Meister in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA, wurden von Trump erst am Samstag vom Besuch im Weißen Haus ausgeladen.

Der deutsche Nationalspieler Tom Kühnhackl gewann mit Pittsburgh seinen zweiten Stanley-Cup-Titel nacheinander in diesem Jahr.

Pittsburgh Penguins Mitteilung