Eishockey-Profiliga : NHL: Draisaitl trifft bei Niederlage

Las Vegas (dpa) – Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die fünfte Niederlage hintereinander kassiert.

von dpa

16. Februar 2018, 07:31 Uhr

Die Kanadier mussten sich den Vegas Golden Knights 1:4 geschlagen geben. Draisaitl erzielte mit seinem 17. Saisontor Edmontons einzigen Treffer und liegt mit 50 Punkten auf dem drittletzten Platz in der Western Conference.

Die Pittsburgh Penguins konnten ohne den weiterhin verletzten Nationalspieler Tom Kühnhackl einen Heimsieg feiern. Der Stanley-Cup-Sieger besiegte die Los Angeles Kings 3:1. Nach dem zehnten Heimsieg in Serie belegt das Team mit 70 Punkten Platz fünf in der Eastern Conference.

Philipp Grubauer und die Washington Capitals setzten sich mit 5:2 bei den Minnesota Wild durch. Der Nationaltorhüter glänzte mit 32 Paraden und gab die Vorlage zum 3:0. Die Capitals liegen mit 73 Punkten auf dem vierten Platz im Osten.

Die New York Islanders und Verteidiger Dennis Seidenberg gewannen das Stadtderby gegen die New York Rangers 3:0. Nationalspieler Tobias Rieder erzielte beim 5:2-Heimsieg seiner Arizona Coyotes gegen die Montreal Canadiens sein achtes Saisontor. Trotz des dritten Erfolgs in Serie bleibt Arizona mit 42 Punkten das schlechteste Team der Liga.

Die Anaheim Ducks besiegten ohne Verteidiger Korbinian Holzer die Chicago Blackhawks 3:2. Der Münchner wurde für das «Farmteam» San Diego Gulls in die American Hockey League abgestellt.