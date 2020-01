Eishockey : NHL-Star Draisaitl wünscht sich mehr Aufmerksamkeit

Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl findet es verwunderlich, worüber im Fußball in Deutschland mitunter berichtet wird.

von dpa

24. Januar 2020, 08:41 Uhr

«Die Sachen, die teilweise über den Fußball geschrieben werden – wen interessiert das denn noch?», fragte der Stürmer vom NHL-Team Edmonton Oilers in einem Interview des Portals «sportbuzzer.de». Andererseits zeigte der gebürtige Kölner auch Verständnis: «Der Fußball ist einfach das ganz große Ding in Deutschland. Da hat eine andere Sportart keine große Chance, gegen anzukommen.» Damit müsse man umgehen, weil der deutsche Fußball in der Welt ganz vorne dabei sei.

Trotzdem wünscht sich der 24-Jährige mehr Aufmerksamkeit für seinen Sport in seiner Heimat. In erster Linie müssten die Medien es auch annehmen, mehr über Eishockey zu berichten. Das passiere leider immer nur sporadisch. «Ich kann nur versuchen, durch meine Spielweise den Eishockeysport zu pushen und das deutsche Eishockey nach vorn zu bringen», sagte Draisaitl.

Der Nationalstürmer ist mit 75 Scorerpunkten in der nordamerikanischen Profiliga derzeit mit nur einem Zähler Rückstand Zweiter hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid. In der laufenden Saison erzielte Draisaitl in 49 Hauptrundenspielen bislang 27 Punkte und gab 48 Vorlagen. Damit ist er auf dem besten Weg, seinen persönlichen Rekord aus der Vorsaison mit 105 Punkten in 82 Spielen zu überbieten.