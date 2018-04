Eishockey-Profiliga NHL : Playoffs: Kühnhackl und Pittsburgh starten mit Kantersieg

Pittsburgh (dpa) – Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins zum Playoff-Auftakt in der nordamerikanischen NHL einen deutlichen Heimsieg gefeiert.

von dpa

12. April 2018, 07:39 Uhr

Mit 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) fegte der Stanley-Cup-Champion die Philadelphia Flyers aus der Halle. Penguins-Topspieler Sidney Crosby (30. Minute/48./51) verbuchte im Spiel gegen den Lokalrivalen den dritten Playoff-Hattrick seiner Karriere. Torhüter Matt Murray feierte mit 24 Paraden seinen fünften Playoff-Shutout. Durch den Erfolg liegt der Titelverteidiger in der Best-of-Seven-Serie mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel der Serie wird am Freitag ebenfalls in Pittsburgh ausgetragen.

Die Winnipeg Jets kamen zum den ersten Playoff-Sieg in ihrer Vereinsgeschichte. Die Kanadier besiegten die Minnesota Wild vor heimischer Kulisse 3:2 (0:0, 1:0, 2:2). Den entscheidenden Treffer zum historischen Erfolg erzielte Winnipegs Joe Morrow in der 53. Minute. In der Best-of-Seven-Serie steht es somit 1:0 für die Jets. Im dritten Spiel des Tages treffen Nationalspieler Tobias Rieder und seine Los Angeles Kings auf die Vegas Golden Knights.