Knöchelverletzung : Saison für NBA-Star Dennis Schröder beendet

Für Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder ist die NBA-Saison bei den Atlanta Hawks vorzeitig beendet. Der Braunschweiger wird nach der Auswertung einer MRT-Untersuchung wegen einer Knöchelverletzung zwischen zwei und vier Wochen ausfallen. Dies teilte sein Team mit.

von dpa

31. März 2018, 07:27 Uhr

Ohne Schröder verloren die Hawks 91:101 gegen die Philadelphia 76ers. Sechs Spiele vor dem Ende der regulären Spielzeit liegt Atlanta mit 21 Siegen und 55 Niederlagen auf dem letzten Platz in der Eastern Conference. Schröder kam in 67 Spielen zum Einsatz und erreichte in seinem fünften NBA-Jahr mit 19,4 Punkten im Durchschnitt eine Bestmarke.