Rücktritt : Skandal-Footballer Antonio Brown beendet NFL-Karriere

Zwei Tage nach seiner Entlassung bei den New England Patriots hat Skandal-Footballer Antonio Brown seinen NFL-Rücktritt erklärt. «Ich werde nicht mehr in der NFL spielen», schrieb der 31-Jährige auf Twitter.

von dpa

22. September 2019, 17:16 Uhr

Der Wide Receiver, der in sechs Spielzeiten für die Pittsburgh Steelers in den Hauptrundenspielen 686 Pässe fing und damit 9145 Yards Raumgewinn schaffte, wurde erst vor der Saison von den Oakland Raiders unter Vertrag genommen. Nachdem sich der menschlich anscheinend schwierige Profi erfolgreich aus seinem Kontrakt bei den Raiders geekelt hatte, nahmen ihn die New England Patriots unter Vertrag. Keine elf Tage später dann die überraschende Entlassung.

«Wir bedanken uns bei Antonio für die vergangenen elf Tage, aber wir denken, dass es das Beste ist, jetzt wieder getrennte Wege zu gehen», wird ein Vereinssprecher der Patriots zitiert. Nach dem Rausschmiss wurde Brown noch mit zahlreichen anderen Teams in Verbindung gebracht, den Spekulationen setzte er aber nun selbst vorerst ein Ende.