NBA : Warriors holen gegen Theis und Boston zehnten Sieg in Folge

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA den zehnten Sieg in Serie von Champion Golden State Warriors nicht verhindern können. Mit den Boston Celtics verlor er im heimischen TD Garden 111:115 (59:61).

von dpa

27. Januar 2019, 07:46 Uhr

In einer spannenden Begegnung, in der keine Mannschaft auf mehr als neun Punkte wegziehen konnte, blieb der ehemalige Ulmer ohne jede Aktion. Die Kalifornier führen weiter die Western Conference an, während Boston Fünfter im Osten bleibt. Beste Werfer waren Kevin Durant (33 Punkte) für die Warriors und Kyrie Irving (32 Punkte) für die Celtics.