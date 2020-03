American Football : Zwei Teams mehr in NFL-Playoffs: Nur Liga-Beste mit Freilos

Die Teambesitzer der National Football Leauge haben sich auf eine Reform der Playoffs geeinigt.

von dpa

31. März 2020, 21:13 Uhr

Demnach sollen in der höchsten Spielklasse des American Football in den USA von der kommenden Spielzeit an 14 statt 12 der insgesamt 32 Teams der Profiliga in die K.o.-Runde einziehen. Nur die jeweils besten Mannschaften in der regulären Spielrunde in NFC und AFC erhalten für die erste Ausscheidungsrunde im Januar 2021 ein Freilos. Bislang wurde dies den jeweils beiden besten Teams gewährt.

Die zweitbesten Mannschaften jeder Conference spielen gegen das siebtbeste Team, die drittbesten gegen die sechstplatzierten und die Teams auf Rang vier gegen die fünften um die weiteren zwölf K.o.-Plätze. Die Aufstockung ist die erste Playoffreform seit 1990 als von zehn auf zwölf Teams erhöht worden war.