Tennis-ATP-Turnier : Verletzter Hanfmann muss in München aufgeben

Tennis-Profi Yannick Hanfmann hat seine Chance auf einen Viertelfinaleinzug beim ATP-Sandplatzturnier in München nicht wahrnehmen können.

München | Der 29-Jährige konnte wegen Nackenbeschwerden am Donnerstag nicht zu seiner Achtelfinalpartie gegen Filip Krajinovic antreten. Der an Nummer vier gesetzte Serbe erreichte damit kampflos die Runde der letzten Acht. Neben dem topgesetzten Alexander Zverev wird trotzdem noch ein weiterer deutscher Profi ins Viertelfinale einziehen. Denn am Donnerstag ...

