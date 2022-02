Motorsport : Vettel im Race-of-Champions-Finale geschlagen

Sebastian Vettel hat auf Schnee und Eis den ersten Titel in diesem Jahr verpasst. Der 34 Jahre alte viermalige Formel-1-Weltmeister kam in der Einzelwertung des „Race of Champions“ trotz der für ihn äußerst ungewohnten Rennbedingungen in Schwedisch Lappland bis ins Finale.

Dort musste sich Vettel, der am Vortag mit Mick Schumacher im Viertelfinale der Nations-Cup-Wertung ausgeschieden war, im Eisschnee von Piteå dem neunmaligen Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb aus Frankreich im Best-of-Five-Modus mit 1:3 geschlagen geben. „Er war zu schnell. Unter den Bedingungen habe ich noch ein bisschen Nachholbedarf“, betonte ein de...

