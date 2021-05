Formel 1 : Vettel ohne Chance bei nächstem Hamilton-Sieg

Lewis Hamilton gewinnt das Formel-1-Rennen in Portugal. Im Kampf um die Weltmeisterschaft bleibt es früh in der Saison spannend. Die deutschen Piloten haben auf der Jagd nach WM-Punkten keine Chance.

Portimão | In der Windlotterie an der Algarve sind Sebastian Vettels Hoffnungen auf die Punkte-Premiere im Aston Martin brutal zerstoben. Beim zweiten Saisonsieg von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton in Portugal ging der Hesse trotz eines diesmal pannenfreien Rennens am Sonntag als 13. erneut leer aus. Mercedes-Star Hamilton baute in den Hügeln von Portimão...

