Champions League Achtelfinale : VfB Friedrichshafen gewinnt Duell gegen Berlin Volleys

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben das deutsche Achtelfinal-Duell in der Champions League gegen Meister Berlin Volleys für sich entschieden und sind nur noch einen Schritt vom Final Four entfernt.

von dpa

22. März 2018, 21:48 Uhr

Nach dem 3:2-Auswärtserfolg im Hinspiel setzte sich der Bundesliga-Spitzenreiter auch vor heimischer Kulisse mit 3:0 (25:19, 25:23, 25:22) durch und trifft nun in der letzten Playoff-Runde auf den polnischen Vertreter Zaksa Kedzierzyn-Kozle. Der Gewinner erreicht die Endrunde am 12./13. Mai in Kasan.