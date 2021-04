Turnier in Stuttgart : Vier weitere deutsche Tennisspielerinnen im Hauptfeld

Beim Tennis-Turnier in Stuttgart haben vier weitere deutsche Spielerinnen den Sprung ins Hauptfeld geschafft. Julia Middendorf, Mona Barthel, Nastasja Schunk und Anne-Lena Friedsam gewannen ihre Partien in der zweiten Qualifikationsrunde.

Stuttgart | Beim Tennis-Turnier in Stuttgart haben vier weitere deutsche Spielerinnen den Sprung ins Hauptfeld geschafft. Julia Middendorf, Mona Barthel, Nastasja Schunk und Anne-Lena Friedsam gewannen ihre Partien in der zweiten Qualifikationsrunde. Damit gehen beim Posche Tennis Grand Prix insgesamt sieben deutsche Spielerinnen an den Start. Angelique Kerber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.