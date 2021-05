Tennis-ATP-Turnier : Viertelfinal-Aus für Struff in Parma

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist bei seinem letzten Test vor den French Open im Viertelfinale des ATP-Turniers von Parma ausgeschieden.

Parma | Die deutsche Nummer zwei verlor 2:6, 4:6 gegen Tommy Paul aus den USA. Der 24-jährige Paul steht als Nummer 55 in der Weltrangliste derzeit 13 Ränge hinter dem 31-jährigen Warsteiner. Das Sandplatz-Turnier in Parma ist mit 480.000 Euro dotiert. Die French Open in Paris beginnen an diesem Sonntag und sind das zweite Grand-Slam-Turnier der Tennis-Sai...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.