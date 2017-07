WM in Budapest : Wasserspringer Feck und Hausding erreichen Finale vom Dreier

vergrößern 1 von 1 Foto: Tibor Illyes 1 von 1

Die fünfmaligen EM-Silbermedaillengewinner qualifizierten sich am Samstagmorgen in Budapest als Siebte des Vorkampfes mit 397,65 Punkten sicher für das Finale am Abend. Am Vortag hatte Wasserspringer Feck wegen eines Zehenbruchs noch auf einen Start vom Einer verzichtet. Vorkampfsieger wurden Cao Yuan und Xie Siyi aus China (438,84).

von dpa

erstellt am 15.Jul.2017 | 12:10 Uhr