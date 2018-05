DM in Berlin : Wasserspringer Hausding siegt auch vom Drei-Meter-Brett

Rekordeuropameister Patrick Hausding hat bei seinem Comeback-Wettkampf nach mehrmonatiger Verletzungspause seinen zweiten Sieg verbucht.

von dpa

25. Mai 2018, 17:01 Uhr

Einen Tag nach dem Erfolg vom Ein-Meter-Brett gewann der Wasserspringer aus Berlin auch vom Drei-Meter-Brett. Mit 453,05 Punkten verwies er seine Vereinskollegen Frithjof Seidel (415,30) und Oliver Homuth (413,95) auf die weiteren Plätze. Schwächen leistete sich Hausding beim viereinhalbfachen Salto vorwärts, die nationale Konkurrenz hielt der 29-Jährige aber sicher auf Distanz.

Für die Wasserspringer im Deutschen Schwimm-Verband sind die Titelkämpfe der entscheidende Qualifikationswettkampf für die Europameisterschaften in Edinburgh im August. Die EM findet in diesem Jahr im Rahmen der European Championships vom 2. bis 12. August in Schottland statt.