Nach Sieg in Bad Homburg : Wegen Wimbledon: Kaum Zeit zum Feiern für Kerber

Viel Zeit, ihren ersten Titel seit drei Jahren zu feiern, hatte Angelique Kerber nicht.

Bad Homburg vor der Höhe | Schon für den Abend nach dem gewonnenen Endspiel in Bad Homburg war der Flug nach London geplant. Am Montag beginnt dort Wimbledon als drittes Grand-Slam-Turnier der Saison. „Ich werde mich zurückhalten“, kündigte die 33-Jährige nach ihrem 6:3, 6:2 gegen die Tschechin Katerina Siniakova gut gelaunt an. „Ich werde die nächsten Stunden noch genießen....

