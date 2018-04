Hansa Rostock : Weiter im Negativtrend

Fußball-Drittligist Hansa Rostock schafft beim VfL Osnabrück nur ein 1:1. Sieben Spiele ohne Sieg.

von Marie Boywitt

02. April 2018, 20:45 Uhr

Die Sonne strahlt, der Rasen ist saftig grün: Beste Fußballbedingungen hat es am Sonnabend beim Drittliga-Duell zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Hansa Rostock im Stadion an der Bremer Brücke gegeben – doch die 8553 Zuschauer sahen ein eher zähes und kraftloses Spiel zwischen dem Tabellensechsten von der Ostseeküste und dem 18. der Liga. Leistungsgerecht trennten sich beide Mannschaften 1:1 (0:1), aber fußballerisch waren vor allem die Rostocker weit weg von ihrer gewohnten Form.

Mit dieser Punkteteilung setzt sich zudem die erschreckende Bilanz des FCH im März fort: Sieben Spiele und kein Sieg. „Das ist eine sehr schwache Bilanz von uns“, urteilt Hansa-Stürmer Pascal Breier. Der 26-Jährige brachte die Hansestädter in der 17. Minute 1:0 in Führung – nach sechs Stunden konnte der FCH endlich wieder ein Tor bejubeln. „Die erste halbe Stunde haben wir ganz ordentlich angefangen. Dann haben wir uns festgespielt auf Außen und sind in viele Konter gelaufen – da können wir schon froh sein, dass wir nicht den Ausgleich kassieren“, beklagt Breier weiter.

Obwohl sich die Hanseaten viel für die zweite Hälfte vorgenommen hatten, kassierten sie fünf Minuten nach dem Seitenwechsel durch Ahmet Metin Arslan den Ausgleich. „Es ist sehr bitter. Wie so oft, kassieren wir in der zweiten Halbzeit das Gegentor – das ist doppelt bitter“, so ein enttäuschter FCH-Schlussmann Janis Blaswich. Denn es war mittlerweile die achte Partie, in der die Rostocker in den ersten 15 Minuten nach Wiederanpfiff eines Matches ein Gegentor bekamen. Nur zwei konnten sie am Ende doch noch für sich entscheiden, fünf gingen verloren – und auch gegen den VfL wurde es immer wieder brenzlig. „Osnabrück stand gerade in der zweiten Halbzeit oft frei vor dem Tor. Im Endeffekt können wir froh sein, hier noch einen Punkt mit nach Hause zu nehmen“, zieht Blaswich sein Fazit. Eine Erklärung für diese Statistik hat der Keeper nicht. „Unkonzentriert sind wir vielleicht nicht, aber es fehlt einfach etwas. Ich glaube nicht, dass jeder nach diesem Spiel sagen kann, wir haben 100 oder 110 Prozent gebracht“, fordert er.

Vor allem bemängelt Blaswich, dass, „als wir oben mitgespielt haben, wir zum Teil anders aufgetreten sind.“ Dies sieht auch sein Stürmer Breier so und warnt davor, die bisher gut verlaufene Saison noch herzuschenken. „Es geht noch um Platzierungen und auch darum, den anderen Mannschaften zu zeigen, dass mit uns nächste Saison zu rechnen ist, dass wir eine Mannschaft sind, die aufsteigen will. Es macht schon einen Unterschied, ob du Vierter, Fünfter oder sogar Achter wirst“, erklärt Breier, dabei sieht er noch immer eine recht positive Stimmung im Team. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber auf dem Platz läuft momentan nicht so viel zusammen.Wir müssen uns jetzt wieder zusammenraufen“, fordert Breier.