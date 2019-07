Schwimmer im WM-«Rausch» : Wellbrock arbeitet an Form für Beckenmedaille

«Rausch» oder «Euphorie» herrscht nach den Freiwassertriumphen im deutschen Team. Jetzt sind die Beckenschwimmer gefordert, dass es keinen WM-Kater gibt. Weltmeister Wellbrock arbeitet an Leichtigkeit und Lockerheit. Zwei andere Topschwimmer kommen erst später.

von dpa

19. Juli 2019, 14:38 Uhr

Goldkandidat Florian Wellbrock zog im WM-Becken seine Bahnen, als der deutsche Teamchef Bernd Berkhahn mitreißende Weltmeisterschaftsauftritte seiner Mannschaft versprach.

«Wir wollen hier wieder mitspielen in der Weltspitze, mit dabei sein und für Aufmerksamkeit sorgen», sagte Berkhahn zwei Tage vor dem Start der Beckenrennen bei der WM in Gwangju. Nach fünf Medaillen der Freiwasserschwimmer war der 48-Jährige noch ein bisschen im «Rausch». «Ich denke schon, dass es gelingt, die Euphoriewelle in die Beckenwettbewerbe mitzunehmen», sagte der Teamchef, der erstmals in neuer Rolle dabei ist.

Geht die WM-Party der deutschen Schwimmer weiter oder ist jetzt Schluss mit lustig? Wiederholt enttäuschten die Becken-Asse trotz aller guten Hoffnungen. Drei WM-Medaillen in Kasan 2015, eine Nullnummer bei Olympia 2016 und einmal Silber bei den Weltmeisterschaften 2017 lautet die magere Ausbeute bei den vergangenen drei weltweiten Großereignissen. Medaillenziele nennt der Deutsche Schwimm-Verband nicht, aber der Leistungssportdirektor befürchtet keineswegs eine Nullnummer.

«Ich bin überzeugt, dass wir in Gwangju deutsche Beckenschwimmer sehen werden, die sich in Final- und Medaillenrängen wiederfinden werden», sagte Kurschilgen. Auch für ihn ist es die WM-Premiere in seiner Funktion. Zehn-Kilometer-Weltmeister Wellbrock ist die größte Hoffnung. Seine Freundin Sarah Köhler, die WM-Zweite Franziska Hentke, der 2015er Weltmeister Marco Koch und der Olympia-Sechste Philip Heintz sind dahinter erste Kandidaten.

Koch und Heintz kommen wegen späterer Wettkämpfe erst später nach Südkorea, die anderen 26 Athleten haben ihr WM-Quartier bezogen. «In der Mannschaft sind derzeit alle gesund, leistungsbereit und heiß, zu liefern. Sie wollen alle zeigen, was sie können», sagte Berkhahn.

Beim Training im Wettkampf-Becken stimmte sich Europameister Wellbrock auf die nächsten Teile seiner WM-Trilogie ein. Nach Gold über zehn Kilometer soll er nun auch auf der 50-Meter-Bahn «diese Lockerheit und Leichtigkeit, die ihn auszeichnen, wieder erreichen», wie es Berkhahn umschrieb. In Top-Verfassung ist er allemal.

Der öffentliche Fokus liegt auf Wellbrock, aber der Deutsche Schwimm-Verband hofft auch auf Bestleistungen oder Finalplätze im Schatten des Topathleten. Dazu sollen möglichst viele Staffeln durch einen Top-12-Platz das Olympia-Ticket lösen. Ein Jahr vor den Sommerspielen habe die WM etwas von «einer vorolympischen Premiere» und auch eine gewisse Aussagekraft für Olympia, sagte Kurschilgen.

Es sind die ersten Weltmeisterschaften nach dem Ende der Amtszeit von Chefbundestrainer Henning Lambertz. Zum Zwist mit diesem will sich Kurschilgen nicht mehr äußern. Ohnehin sieht er «diese Weltmeisterschaften auch im Sinne der Neuformierung».

Der Leistungssportchef des Verbands sprach davon, dass die «historischen» Freiwassererfolge den Sportlern «Aufbruchstimmung und Selbstbewusstsein» bringen. Köhler, Weltmeisterin mit der Staffel über 4 x 1,25 Kilometer, bekam reichlich Umarmungen der Beckenfreundinnen. Die EM-Zweite über 800 Meter lobte die Bedingungen im Athletendorf und an den Wettkampfstätten. «Zu meckern habe ich eigentlich nichts», sagte Köhler.

Nach reihenweise Titeln bei der Junioren-EM in diesem Sommer in Kasan freut sich die 17-jährige Isabel Gose auf die Großen. Nach der «herausragenden» EM wolle sie «dieses Gefühl hier mit zur WM nehmen».